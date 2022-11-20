Товар в корзине. Перейти
Стул Дижон светло-коричневая экокожа ножки под золото - фото 1

Стул Дижон светло-коричневая экокожа ножки под золото

Артикул: CH-034-325
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дижон темно-зеленый бархат ножки под золото
Стул Дижон темно-зеленый бархат ножки под золото
Следующий Стул Пиза темно-серый бархат ножки матовое золото
Стул Дижон темно-зеленый бархат ножки под золото

Характеристики товара

Описание

Стул Дижон поистине безупречен в своем умении вылечить интерьер от серости и безвкусицы. Вы знали, что тонкие ножки - это последний писк моды в дизайне мебели? И даже не вздумайте сомневаться, они прочны и надежны. Ножки изготовлены из металла. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. Бархат, ткань и экокожа в обивке стульев зарекомендовали себя, как прочные и неприхотливые в уходе материалы. Габариты стула Дижон довольно изящны, продуманны и компактны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8.12 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа

Похожие товары

Стул Adam, рогожка комби бежевыйНастоящее фото товара Стул Adam, рогожка комби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 800
Оптовая цена
17

Стул Adam, рогожка комби бежевый

Стул барный KeshaНастоящее фото товара Стул барный Kesha, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул барный Kesha

Стул PetraНастоящее фото товара Стул Petra, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
10

Стул Petra

В наличии 69 шт.
Стул Petra, серыйНастоящее фото товара Стул Petra, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
14

Стул Petra, серый

В наличии 65 шт.
Стул CherlynНастоящее фото товара Стул Cherlyn, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
6

Стул Cherlyn

Стул OxvilleНастоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
17

Стул Oxville

Стул Diego simpleНастоящее фото товара Стул Diego simple, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
12

Стул Diego simple

В наличии 38 шт.
Стул HenryНастоящее фото товара Стул Henry, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
7

Стул Henry

В наличии 73 шт.
Стул Henry, синийНастоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
9

Стул Henry, синий

В наличии 85 шт.
Стул BasisНастоящее фото товара Стул Basis, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена
17

Стул Basis

В наличии 35 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккардНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
22

Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард

Стул-кресло СонатаНастоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
2

Стул-кресло Соната

Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
32

Диван Викибаунс

Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
6

Вешалка Грация 1/5 белая

Кресло Egg экокожа, коричневоеНастоящее фото товара Кресло Egg экокожа, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от62 990
9

Кресло Egg экокожа, коричневое

Стул Albert, кожа бежевыйНастоящее фото товара Стул Albert, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
3

Стул Albert, кожа бежевый

Настоящее фото товара Стул 239R микровелюр V16 синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена
10

Стул 239R микровелюр V16 синий

Другие товары из разделапрочее для столов
Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Амарант, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
7

Стол Милтон + 6 стульев Амарант

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
7

Стол Милтон + 6 стульев Пекин

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
13

Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена
3

Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный

Настоящее фото товара Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
8

Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт

Набор журнальный столиков АгатаНастоящее фото товара Набор журнальный столиков Агата, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
17

Набор журнальный столиков Агата

В наличии 22 шт.
Поворотная платформа 40 см флитвудНастоящее фото товара Поворотная платформа 40 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
15

Поворотная платформа 40 см флитвуд