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Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото - фото 1Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото - фото 2Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото - фото 3Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото - фото 4Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото - фото 5

Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото

Артикул: CH-034-319
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Дижон поистине безупречен в своем умении вылечить интерьер от серости и беувкусицы. Вы знали, что тонкие ножки - это последний писк моды в дизайне мебели? И даже не вздумайте сомневаться, они прочны и надежны. Ножки изготовлены из металла. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. Бархат, ткань и экокожа в обивке стульев зарекомендовали себя, как прочные и неприхотливые в уходе материалы. Габариты стула Дижон довольно изящны, продуманны и компактны.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8.12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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