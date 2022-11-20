Характеристики товара
Описание
Стул Дижон поистине безупречен в своем умении вылечить интерьер от серости и бесвкусицы. Вы знали, что тонкие ножки - это последний писк моды в дизайне мебели? И даже не вздумайте сомневаться, они прочны и надежны. Ножки изготовлены из металла. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. Бархат, ткань и экокожа в обивке стульев от DeepHouse зарекомендовали себя, как прочные и неприхотливые в уходе материалы. Габариты стула Дижон довольно изящны, продуманны и компактны.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Глубина540 мм
- Вес8.12 кг
- ОбивкаТкань