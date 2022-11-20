Товар в корзине. Перейти
Стул Дижон желтая ткань ножки под золото - фото 1Стул Дижон желтая ткань ножки под золото - фото 2Стул Дижон желтая ткань ножки под золото - фото 3Стул Дижон желтая ткань ножки под золото - фото 4Стул Дижон желтая ткань ножки под золото - фото 5

Стул Дижон желтая ткань ножки под золото

Артикул: CH-034-318
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Диу, коричневый
Кресло Диу, коричневый
Следующий Стул Дижон темно-серый бархат ножки под золото
Кресло Диу, коричневый

Характеристики товара

Описание

Стул Дижон поистине безупречен в своем умении вылечить интерьер от серости и бесвкусицы. Вы знали, что тонкие ножки - это последний писк моды в дизайне мебели? И даже не вздумайте сомневаться, они прочны и надежны. Ножки изготовлены из металла. Спинка стула и сидение изготовлены из фанеры. Бархат, ткань и экокожа в обивке стульев от DeepHouse зарекомендовали себя, как прочные и неприхотливые в уходе материалы. Габариты стула Дижон довольно изящны, продуманны и компактны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8.12 кг
  • ОбивкаТкань

Похожие товары

Стул Chester, зеленыйНастоящее фото товара Стул Chester, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
16

Стул Chester, зеленый

В наличии 37 шт.
Стул Chester, латтеНастоящее фото товара Стул Chester, латте, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
12

Стул Chester, латте

В наличии 19 шт.
Стул Chester, темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Chester, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
12

Стул Chester, темно-коричневый

В наличии 34 шт.
Стул Chester, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Chester, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
11

Стул Chester, темно-серый

В наличии 20 шт.
Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
2

Стул Leo, вращающийся, на колесиках, темно-серый

В наличии 9 шт.
Стул Leo, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Leo, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
17

Стул Leo, темно-серый

В наличии 29 шт.
Стул Palermo, зеленыйНастоящее фото товара Стул Palermo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
4

Стул Palermo, зеленый

В наличии 12 шт.
Стул Palermo, латтеНастоящее фото товара Стул Palermo, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
16

Стул Palermo, латте

В наличии 26 шт.
Стул Palermo, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Palermo, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
2

Стул Palermo, темно-серый

В наличии 19 шт.
Стул полубарный Carol, латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Carol, латте, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена
6

Стул полубарный Carol, латте

В наличии 51 шт.
С этим товаром покупают
Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
16

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Настоящее фото товара Стеллаж угловой Джозефина, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Стеллаж угловой Джозефина, венге

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01124, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
15

Светильник подвесной KH01124

Кресло Сламбер, Velvet красный/ белыйНастоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена
14

Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый

Стол садовый Панама 140, под кожуНастоящее фото товара Стол садовый Панама 140, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена
11

Стол садовый Панама 140, под кожу

Настоящее фото товара Стул Signal Ecru, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
13

Стул Signal Ecru

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками