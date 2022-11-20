Характеристики товара
Описание
Длина: 525 мм
Ширина: 420 мм
Высота: 735 - 935 мм
Длина: 525 мм
Ширина: 420 мм
Высота: 735 - 935 мм
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хлоя
Стул Хлоя Софт
Стул Амарант
Стул Премьер
Стул Камелия
Стул-кресло Соната-Комфорт
Стул Мирэлла Грэйс
Стул Хэнк
Стул Хэнк Лайт
Стул Милли