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Стул для мастера Барбер

12 оценок
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Стул для мастера TF Сигма

Характеристики товара

Описание

Длина: 525 мм

Ширина: 420 мм

Высота: 735 - 935 мм

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Популярные варианты обивки

Стул для мастера Барбер - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 0909
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете LilacLilac
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете WhiteWhite
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете CreamCream
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 666666
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 0404
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете ecruecru
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 1414
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 88
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 4141
Стул для мастера Барбер - обивка в цвете 2626
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