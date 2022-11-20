Характеристики товара
Описание
Ширина: 36 см
Высота: 48 см
Глубина: 60 см
Ширина: 36 см
Высота: 48 см
Глубина: 60 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол Орион
Стол Орион Plus
Стол Пегас 1200x750
Стол Пегас Plus 1200/1550
Стол Персей Plus
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Диванный модуль Кельт