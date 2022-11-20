Характеристики товара
Описание
Ширина: 53 см
Высота: 70 см
Глубина: 65 см
Ширина: 53 см
Высота: 70 см
Глубина: 65 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Стул Bertoia с серой обивкой
Подвесной светильник Dunas №1
Подвесной светильник Dunas №2
Подвесной светильник Dunas №3