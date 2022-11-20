Характеристики товара
Описание
Высота: 43.5 - 47 см
Высота: 43.5 - 47 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Лира
Стул Сатурн
Стул Луна-1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Скамья парковая Вираж