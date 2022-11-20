Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ)
600 x 535 x 655 мм
Вес
5.7 кг
Объем
0.053 куб. м
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)
600 x 535 x 655 мм
Вес
5.7 кг
Объем
0.053 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный