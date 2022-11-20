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Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 1Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 2Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 3Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 4Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 5Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех - фото 6

Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6,7 кг

Стул Dolche, букле Buckle white, старинный орех — выполненные заказы

Фотография товара Стул Dolche, велюр тёмный, морилка черный цвет от компании ChiedoCover.Стул Dolche, велюр тёмный, морилка черный цветФотография товара Стул Dolche, рогожка Tesla 08, кожзам Oracul 110, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Стул Dolche, рогожка Tesla 08, кожзам Oracul 110, ножки бук под лакФотография товара Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Dolche, обивка рогожка Scherlock 293\кожа Oracul 230, каркас морилка старинный орех
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