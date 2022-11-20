Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Вес6,7 кг
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Чехол 61
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Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 светло-синий
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