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Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 1Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 2Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 3Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 4Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 5

Стул Dolche, велюр Shangreen latte, органика белая

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6,7 кг

Выполненные заказы

Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая
Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяСтулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая
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