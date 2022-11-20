Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Вес6,7 кг
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул Виота 210, серый
Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул пластиковый Pepper, оранжевый
Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная