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Стул Douglas, бархат бежевый - фото 1Стул Douglas, бархат бежевый - фото 2

Стул Douglas, бархат бежевый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий обеденный стул Douglas -это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком велюре с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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