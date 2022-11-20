Характеристики товара
Описание
Мягкий обеденный стул Douglas -это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего!Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком велюре с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия