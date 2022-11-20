1 коробка / 5 шт.
Габариты: 39х36х38
Вес брутто: 9 кг.
Объем: 0,053
Стол Лидер 3
Стол Лидер 5
Чехол 42, габардин
Чехол 11, журавинка
Стол Лидер 10
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 35
Чехол 07
Чехол 64
Чехол 29, журавинка
Чехол 40
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол складной Монифит
Стол складной Хавьер 150
Стол Бристоль 120
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Секция стульев 01
Стул Изо
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Чехол для стола 17
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 41, журавинка
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Чехол 104
Чехол 105
Чехол 106
Полукресло Шарлотта
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Чехол 100 Premium
Подстолье чугунное 1236
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Фил
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол Е01 на стул Eames
Стул Валенсия, бархат, угольный
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул Laval, золотой
Стул Laval, серебристый
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, белый
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Скамья Лофт-12 М
Кресло Изо G
Стул Изо PL
Стул Сильвия
Стул Стандарт
Стул Стандарт +
Стул Изо СТ
Кресло Балун PLZ-2
Стул Сильвия АРМ
Стол Eames, барный
Стул Eames DSR желтый
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Оскар вельвет изумрудный
Стул барный Акрилик голубой
Стул прозрачный барный Фокс 75
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 красный
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Виктория 150
Стул Прованс
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стол Лофт 13
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic шоколадный
Стул Chic бургунди
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Army