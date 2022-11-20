Стул DSW синий

11 оценок

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Стул DSW синий

4.3
2 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул DSW светло-зеленый
Стул DSW светло-зеленый
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Стул Eames SD, светло-серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 52*46*48

Вес брутто: 16 кг

Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсиний

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