Стул DSW синий
2 290 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116
Стул Eames DAR желтый
Комплект LED ленты 12В, 1м, IP20
Стол раскладной Avdal
Банкетка Луиза с подлокотниками
Банкетка Луиза без подлокотников
Банкетка Луиза с подлокотниками и спинкой
Банкетка Луиза с двумя подлокотниками и спинкой
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Стул Eames SD, лимонный
Стул Eames SD, желтый
Стул Eames Белый
Стул Eames Черный
Стул Eames Зеленый
Стул Eames Красный