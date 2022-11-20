Стул DSW светло-зеленый

9 оценок

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Стул DSW светло-зеленый

4.2
2 990 ₽
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Стул DSW пэчворк
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 60х58х53

Вес брутто: 17,65 кг.

Объем: 0,1844

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес3.7 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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