Стул DSW светло-зеленый
2 990 ₽
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 60х58х53
Вес брутто: 17,65 кг.
Объем: 0,1844
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