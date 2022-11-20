Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина450 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки7 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Vicky, синий
Стул Oliver экокожа белый белые ножки
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый