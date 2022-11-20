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Стул Дубай черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки7 кг

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