Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Dublin, стебелек перца/ черный каркас
Стул Dublin, винный/ черный каркас
Стул Dublin, тоффи/ черный каркас
Стул Dublin, зеленый хром, ткань/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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