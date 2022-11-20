Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Dublin, винный/ черный каркас
Стул Dublin, тоффи/ черный каркас
Стул Dublin, зеленый хром, ткань/ белый каркас
Стул Duke, серый велюр/ черный каркас
Стул Duke, латте велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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