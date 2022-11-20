Товар в корзине. Перейти

Стул Duke, бежевый велюр/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Duke, латте велюр/ черный каркас
Стул Duke, латте велюр/ черный каркас
Следующий Стул Duke, розовый велюр/ черный каркас
Стул Duke, латте велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Duke, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
13

Стул Duke, зеленый велюр/ черный каркас

Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
5

Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас

В наличии 103 шт.
Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
10

Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас

В наличии 140 шт.
Стул Elodie, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Elodie, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
6

Стул Elodie, серый велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 650
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Скатерть, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Скатерть, лен классический

Скатерть Тесьма, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
12

Скатерть Тесьма, прямоугольная