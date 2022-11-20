Стул Duke, светло-серый / серый с чёрными ножками

9 оценок

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Стул Duke, светло-серый / серый с чёрными ножками

4.8
20 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Venice латте
Стул Venice латте
Следующий Стул Duke, синий
Стул Venice латте

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина475 мм
  • Глубина445 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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