Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас
Стул Elodie, серый велюр/ черный каркас
Стул Elodie, латте велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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