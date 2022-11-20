Товар в корзине. Перейти

Стул Duke, зеленый велюр/ черный каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Duke, розовый велюр/ черный каркас
Стул Duke, розовый велюр/ черный каркас
Следующий Стул Ellen, светло-бежевый фактурный велюр, серо-бежевый/ белый каркас
Стул Duke, розовый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
10

Стул Ellen, белая галька велюр, серая сталь/ черный каркас

В наличии 140 шт.
Стул Elodie, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Elodie, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
6

Стул Elodie, серый велюр/ черный каркас

Стул Elodie, латте велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Elodie, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
11

Стул Elodie, латте велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
14

Дорожка ARS

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
14

Дорожка для стола, мати

Скатерть Стеклярус, прямоугольныйНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
11

Скатерть Стеклярус, прямоугольный

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
13

Скатерть Тесьма, круглая

Скатерть Бахрома, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Скатерть Бахрома, прямоугольная