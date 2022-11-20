Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина520 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки4 кг
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый