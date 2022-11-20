Стул Джастин велюр бежевый

12 оценок

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Стул Джастин велюр бежевый

4.7
6 990 ₽8 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Норман велюр черный
Стул Норман велюр черный
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Стул Джастин велюр желтый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 76*67*48

Вес брутто: 22,400

Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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