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Стул Джерими, серый

Артикул: CH-051-042
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Высота775 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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