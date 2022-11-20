Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина580 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка/экокожа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки10.70 кг
Стул Фил
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Стул Прадо
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Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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