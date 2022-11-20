Стул Джоан, велюр черный

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Джоан, велюр черный

4.9
7 990 ₽11 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Джоан, велюр травяной
Стул Джоан, велюр травяной
Следующий Стул Кензи пыльно-розовый
Стул Кензи пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 14,600

Объем: 0,200

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
45017
540 ₽Оптовая цена
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена
14

Дорожка ARS

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
Оптовая цена
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Скатерть Tabatha рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Другие товары из раздела

Стул Логан велюр зелёныйНастоящее фото товара Стул Логан велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Логан велюр зелёный

Стул Логан велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Логан велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Логан велюр пыльно-розовый

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 90 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Черный, деревянный