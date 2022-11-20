Стул Джоан, велюр оранжевый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Джоан, велюр оранжевый

4.6
7 990 ₽11 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Джоан, велюр капучино
Стул Джоан, велюр капучино
Следующий Стул Джоан, велюр пыльно-голубой
Стул Джоан, велюр пыльно-голубой

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 14,600

Объем: 0,200

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
Оптовая цена
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена
6

Комплект дорожек

Другие товары из раздела

Стул Джоан, велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Джоан, велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Джоан, велюр пыльно-синий

В наличии 15 шт.
Стул Джоан, велюр светло-розовыйНастоящее фото товара Стул Джоан, велюр светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Джоан, велюр светло-розовый

В наличии 51 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 90 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Черный, деревянный