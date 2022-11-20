Стул Джоан, велюр сиреневый

6 оценок

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Стул Джоан, велюр сиреневый

4.7
7 990 ₽11 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Джоан, велюр серый
Стул Джоан, велюр серый
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Стул Джоан, велюр темно-коричневый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 14,600

Объем: 0,200

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Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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