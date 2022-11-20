Стул Джоан, велюр светло-серый

15 оценок

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Стул Джоан, велюр светло-серый

5
7 990 ₽11 990 ₽
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Стул Джоан, велюр светло-розовый
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Стул Джоан, велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 14,600

Объем: 0,200

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Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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