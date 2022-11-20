Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр мебельный
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки6.70 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Lazzoli 3803
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул UNO soft серый
Обеденный стул Чико, шоколадный
Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный