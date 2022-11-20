Товар в корзине. Перейти
Стул Джолли серый - фото 1Стул Джолли серый - фото 2Стул Джолли серый - фото 3

Стул Джолли серый

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Фресно коричневый
Стул Фресно коричневый
Следующий Стул Монро зеленый
Стул Фресно коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр мебельный
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки6.70 кг

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 53 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 12 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65024
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Lazzoli 3803Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3803, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
14

Стул Lazzoli 3803

Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

Стул UNO soft серыйНастоящее фото товара Стул UNO soft серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
8

Стул UNO soft серый

Обеденный стул Чико, шоколадныйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
6

Обеденный стул Чико, шоколадный

В наличии 31 шт.
Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево Настоящее фото товара Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево , произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
5

Стул Ostin, жаккард Труссарди 01, красное дерево

Другие товары из разделастулья для общепита
Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Cross, черный

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

Настоящее фото товара Складной стул Трансформер синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
10

Складной стул Трансформер синий

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.