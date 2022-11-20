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Стул Джоселин, белый - фото 1Стул Джоселин, белый - фото 2

Стул Джоселин, белый

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки12 кг
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