Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина520 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки12 кг
Кресло офисное, Идра В, хром
Кресло Opera M, сетка серая
Кресло Trio Grey TM, зеленая
Кресло игровое TopChairs Corvette зеленое
Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл
Стул Престиж бежевый
Кресло Капиата, белое
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло