Стул "Джованни" - находка для ценителей сдержанной роскоши и элегантности. Данная модель прекрасное решение для оформления домашней обеденной зоны, террасы, летней веранды, а также меблировки кафе, ресторанов и гостиниц.
Обивка: ткань
Материал: дерево
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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