Стул Джованни

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Джованни

4.6
19 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Мелисса мятный
Стул Мелисса мятный
Следующий Стул Лоренс вельвет карамель
Стул Лоренс вельвет карамель

Характеристики товара

Описание

Стул "Джованни" - находка для ценителей сдержанной роскоши и элегантности. Данная модель прекрасное решение для оформления домашней обеденной зоны, террасы, летней веранды, а также меблировки кафе, ресторанов и гостиниц.

Обивка: ткань
Материал: дерево


Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 840
Оптовая цена
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
1 740
Оптовая цена
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

В наличии 400 шт.
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 740
Оптовая цена
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 740
Оптовая цена
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
15

Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
6 400
Оптовая цена
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Подвесной светильник МетидаНастоящее фото товара Подвесной светильник Метида, произведённого компанией ChiedoCover
от82 990
Оптовая цена
11

Подвесной светильник Метида

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
14

Встроенная беспроводная зарядка Поли Т9

Встроенная беспроводная зарядка Coil 1Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Coil 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
10

Встроенная беспроводная зарядка Coil 1

Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03Настоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
13

Встроенная беспроводная зарядка Поли DY-03

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
14

Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый

В наличии 25 шт.
Стул Визьен светло бежевыйНастоящее фото товара Стул Визьен светло бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 850
Оптовая цена
6

Стул Визьен светло бежевый

Стул Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Валенсия NEW, бежевый

Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
6 1907
6 590 ₽Оптовая цена
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
6 1907
6 590 ₽Оптовая цена
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной