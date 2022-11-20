Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Вес
13 кг
Объем
0.357 куб. м
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
Размеры упаковки
Вес
13 кг
Объем
0.357 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный