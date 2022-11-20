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Стул Джованни, коричневый

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
13 кг
Объем
0.357 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм

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