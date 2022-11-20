Характеристики товара
Описание
Стул Джуан выполнен в современном стиле.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина470 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
Стул Джуан выполнен в современном стиле.
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