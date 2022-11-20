Характеристики товара
Описание
Стильный мягкий кухонный стул с удобными подлокотники. Красивый дизайн украсит как столовую зону, так и бьюти-уголок или рабочее место.
В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина695 мм
- Глубина675 мм
- Ширина сиденья355 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Вес6.75 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки15.50 кг