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Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 1Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 2Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 3Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 4Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 5Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 6Стул Джулиан, серый с подлокотниками - фото 7

Стул Джулиан, серый с подлокотниками

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Характеристики товара

Описание

Стильный мягкий кухонный стул с удобными подлокотники. Красивый дизайн украсит как столовую зону, так и бьюти-уголок или рабочее место.
В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Крепкие металлические ножки, стилизованные под натуральное дерево, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 73*73*51
Вес брутто: 15,500
Объем: 0,272

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина695 мм
  • Глубина675 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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