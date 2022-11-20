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Стул Eames барный DSW ярко-голубой

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Стул Eames барный DSW оранжевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветголубой

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