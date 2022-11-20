Характеристики товара
Описание
Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм всегда в моде. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек. Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 60х58х53
Вес брутто: 17,65 кг.
Объем: 0,1844
Основные характеристики
- Высота810/820 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина460 мм
- Глубина535 мм
- Вес3.7 кг
- Материал каркасасталь, дерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки17.65 кг