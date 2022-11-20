Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина610 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветжелтый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Чехол 91 Premium двусторонний
Чехол 92 Premium
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подвесной светильник Эдисон
Подвесной светильник Оми
Столик для холла Гламрок