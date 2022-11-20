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Стул Eames DAW голубой - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DAW голубой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветголубой

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