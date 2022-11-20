Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Вес4.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветголубой
Стол обеденный Толедо D80
Стол обеденный Варна 120*80 стеклянный
Стол обеденный Вильнюс раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Гамбург раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Генуя раскладной 160-200*90 белый
Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий
Стол обеденный Дерби 140*80 стеклянный
Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная
Стул Кэрол пыльно-розовый
Стул Ника вращающийся велюр изумрудный
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло
Столешница Werzalit прямоугольная
Столешница Werzalit круглая
Стул Eames W белый
Блюдо прямоугольное Кунстверк
Стеллаж 06
Подстолье Cover №2 светлый орех
Диван угловой Танами
Люстра Атенри
Люстра Ideal Lux Up And Down
Ковролин Golden Gate