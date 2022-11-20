Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина620 мм
- Глубина580 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветкоричневый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 93 Premium
Чехол 94 Premium комбинированный
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Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
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