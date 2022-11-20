Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина470 мм
- Глубина520 мм
- Вес4.15 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Аргей HPL
Стул Malawi, синий, тк.BL86
Встраиваемый светильник Lightstar White
Подстолье барное Tapas
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло