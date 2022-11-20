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Стул Eames DSR красный

13 оценок
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Стул Eames DSR желтый
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Стул Eames DSR желтый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкрасный

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