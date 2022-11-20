Характеристики товара
Описание
Сиденье стула Eames M выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames M обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 5 цветов на выбор. Ножки оснащены резиновыми подпятниками. Поставляются в разобранном виде.
Упаковка 4 шт
Вес брутто: 19,5 кг
Габариты упаковки 600х700х700 мм
Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия