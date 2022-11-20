Характеристики товара
Описание
Детский стул с эргономичной изогнутой спинкой, которая гарантирует комфортную посадку. Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Оптимально для детей дошкольного возраста.
1 коробка / 5 шт.
Габариты: 39х36х38
Вес брутто: 9 кг.
Объем: 0,053
Основные характеристики
- Высота545 мм
- Высота до сиденья320 мм
- Ширина310 мм
- Глубина380 мм
- Вес1.6 кг
- Материал каркасасталь, дерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка70 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки9 кг