Товар в корзине. Перейти
Стул Eames Мини детский, белый - фото 1Стул Eames Мини детский, белый - фото 2Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 3Стул Eames Мини детский, белый - фото 4Стул Eames Мини детский, белый - фото 5Стул Eames Мини детский, белый - фото 6Стул Eames Мини детский, белый - фото 7Стул Eames Мини детский, белый - фото 8Стул Eames Мини детский, белый - фото 9

Стул Eames Мини детский, белый

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Маленький диванчик Марк
Маленький диванчик Марк
Следующий Стул Eames Мини детский, голубой
Маленький диванчик Марк

Характеристики товара

Описание

Детский стул с эргономичной изогнутой спинкой, которая гарантирует комфортную посадку. Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Оптимально для детей дошкольного возраста.

1 коробка / 5 шт.
Габариты: 39х36х38
Вес брутто: 9 кг.
Объем: 0,053

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота545 мм
  • Высота до сиденья320 мм
  • Ширина310 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка70 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки9 кг

Похожие товары

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул прозрачный детский Baby ElizabethНастоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth

В наличии 8 шт.
Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовыйНастоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красныйНастоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный

Стул DSW детский розовыйНастоящее фото товара Стул DSW детский розовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул DSW детский розовый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для детского кафе
Стул Хит ДетскийНастоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover
от1 54021
1 940 ₽
8

Стул Хит Детский

Стул детский Kinder S, деревянныйНастоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от440
11

Стул детский Kinder S, деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Столовая группа 19, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена
7

Столовая группа 19

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черноеНастоящее фото товара Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
13

Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное

Вешалка RhythmНастоящее фото товара Вешалка Rhythm, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Вешалка Rhythm

Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
9

Стеллаж 23

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8

Настоящее фото товара Слэб Миккели, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
9

Слэб Миккели

Электронный замок Bonwin BW823-KНастоящее фото товара Электронный замок Bonwin BW823-K, произведённого компанией ChiedoCover
41 990
Оптовая цена
15

Электронный замок Bonwin BW823-K

Настоящее фото товара Стол Санлис ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49022
15 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Санлис ЛДСП

Стол DSW детский белыйНастоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стол DSW детский белый

В наличии 57 шт.