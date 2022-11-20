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Стул Eames Мини детский, голубой

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Стул Eames Мини детский, белый

Характеристики товара

Описание

Детский стул с эргономичной изогнутой спинкой, которая гарантирует комфортную посадку. Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Оптимально для детей дошкольного возраста.

1 коробка / 5 шт.
Габариты: 39х36х38
Вес брутто: 9 кг.
Объем: 0,053

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Основные характеристики

  • Высота545 мм
  • Высота до сиденья320 мм
  • Ширина310 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес1.6 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка70 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки9 кг

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