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Стул Eames светло-зеленый

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Стул Eames DSW бежевый

Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек.

Максимальная нагрузка до 120 кг

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 60х58х53
Вес брутто: 17,65 кг.
Объем: 0,1844

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасасталь, массив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки17.65 кг

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