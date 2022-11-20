Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
Основные характеристики
- Материалвелюр
- Цветкрасный
Цвет чехла может быть любым
Стул Eames V, мягкий велюр, молодая фисташка
Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад
Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань
Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань
Стул Лауро с подлокотниками, орех/ шоколад
Стул Амадиу, золотая патина/ шампань
Стул Лауро, орех/ шоколад
Стул Фабиано, орех/ шоколад
Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевый
Стул Reno, темный дуб/ черный
Стул Luiza с подлокотниками, темный дуб/ коричневый
Стул Midea, белый
Стул Shem, белый/ светло-серый
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Чехол 01 цветной
Чехол 45
Чехол 09
Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса
Чехол 46 на мягкий стул
Чехол 48, голубой
Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый
Стул Eames V, мягкий велюр, морской голубой
Стул Eames V, мягкий велюр, молодая фисташка