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Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветкрасный

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