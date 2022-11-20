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Стул Eames V, мягкий велюр, молодая фисташка

7 оценок

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Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный
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Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный

Характеристики товара

Описание

Цвет чехла может быть любым

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветзеленый

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