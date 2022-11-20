Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
Основные характеристики
- Материалвелюр
- Цветзеленый
Цвет чехла может быть любым
Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад
Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань
Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань
Стул Лауро с подлокотниками, орех/ шоколад
Стул Амадиу, золотая патина/ шампань
Стул Лауро, орех/ шоколад
Стул Фабиано, орех/ шоколад
Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевый
Стул Reno, темный дуб/ черный
Стул Luiza с подлокотниками, темный дуб/ коричневый
Стул Midea, белый
Стул Shem, белый/ светло-серый
Стул Demer с подлокотниками, капучино
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Чехол 01 белый
Чехол 37
Чехол 61
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 46 из плотного спандекса
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой
Стул Eames V, мягкий велюр, морской голубой
Стул Eames V, мягкий велюр, брусничный красный