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Стул ECLIPSE

Артикул: CH-050-890
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 83*43*41 см
Высота изделия (габарит) 83 см
Ширина изделия (габарит) 43 см
Глубина изделия (габарит) 41 см
Вес брутто изделия 3,4 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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