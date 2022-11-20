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Стул Эгида с подлокотниками, бежевый - фото 1Стул Эгида с подлокотниками, бежевый - фото 2Стул Эгида с подлокотниками, бежевый - фото 3

Стул Эгида с подлокотниками, бежевый

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасакрасное дерево
  • Страна изготовленияИндонезия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки18 кг

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