Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина680 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасакрасное дерево
- Страна изготовленияИндонезия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки18 кг
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